Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Карен Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он уступил американцу Маркосу Гирону со счётом 4:6, 3:6.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:50 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Гирона восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Маркос Гирон встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Роман Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Александра Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android