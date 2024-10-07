Карен Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он уступил американцу Маркосу Гирону со счётом 4:6, 3:6.
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:50 МСК
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Карен Хачанов
К. Хачанов
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Гирона восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Маркос Гирон встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия).
Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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