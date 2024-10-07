Карен Хачанов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он уступил американцу Маркосу Гирону со счётом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал три брейк-пойнта. На счету Гирона восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Маркос Гирон встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.