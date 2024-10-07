Диана Шнайдер проиграла Лейле Фернандес на старте турнира WTA-1000 в Ухане
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она проиграла канадке Лейле Фернандес (28-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 3:6.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2024, понедельник. 08:40 МСК
28
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
|
|3
|3
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес семь эйсов, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Лейла Фернандес сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Моюкой Учижимой.
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