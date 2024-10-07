Паулу Бадосу раскритиковали за расистский жест в адрес азиатов

15-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса попала в центр внимания пользователей соцсети Х за неприличный жест.

Тренер спортсменки, Пол Толедо, опубликовал фотографию, на которой Бадоса палочками для еды имитировала узкий азиатский разрез глаз. Данный жест считается неуважительным и расистским по отношению к азиатам.

Фото: Из личного архива тренера Бадосы

После активной критики в соцсетях Бадоса оставила несколько комментариев относительно ситуации.

«Я никогда не думала, что это воспримется таким образом. Мы не имитировали азиатов. Я баловалась со своим лицом и морщинами. Я люблю Азию, одни из моих любимых людей, у меня много азиатских друзей. Они самые добрые», — написала Бадоса.

Затем она оставила ещё один комментарий: «Всем привет! Очень извиняюсь, я не знала, что это оскорбительно по отношению к расизму. Моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы понимаете… Люблю вас всех».