«Последние три года я был другим игроком». Фриц — о выходе в третий круг в Шанхае

Американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Определённо доволен своей игрой, но не сказал бы, что у меня всё было под контролем, потому что, знаете, он много подавал. Было много моментов, когда чувствовал, что не сделал ничего плохого, но всё равно проигрывал. Многое оставалось под его контролем.

В прошлом году, когда был здесь, тоже играл на очень высоком уровне. Думаю, в последние три года моей карьеры я был другим игроком, но, очевидно, приехал сюда с уверенностью и на отличной позиции в гонке в этом году, надеюсь закончить год сильным», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Тейлор Фриц встретится с японцем Йосуке Ватануки, который во втором круге обошёл американца Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:4), 6:3.