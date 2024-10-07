«Это будет страшно». Фриц — о будущем матче с Ватануки на «Мастерсе» в Шанхае
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Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае с японским теннисистом Йосуке Ватануки.
«Если он будет играть так же, как в прошлом году, то это будет действительно страшно. В прошлом году всё было именно так, как я сейчас описал. Если он будет так же играть, то, опять же, это будет один из тех матчей, в которых мне нужно будет просто быть твёрдым и делать всё, что в моих силах», — сказал Фриц на пресс-конференции.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
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Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Тейлор Фриц и Йосуке Ватануки встречались один раз на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году во втором круге. Тогда американец одержал победу со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4.
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