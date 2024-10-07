«Со здоровьем у меня не всё так просто». Димитров — об игре на «Мастерсе» в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу в матче второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).
«Играю уже несколько дней, погода подводит. Со здоровьем у меня не всё так просто, особенно в последнюю неделю, так что просто пытаюсь сделать всё возможное с тем, что у меня есть. Думаю, пока у меня получается. Думаю, играл очень хорошо, особенно в третьем сете сегодня. В первых двух геймах я ещё немного адаптировался, но в целом чувствовал, что делаю много хороших вещей, так что просто хочу набраться немного больше уверенности и, надеюсь, смогу делать это каждый матч и проходить дальше», — сказал Димитров на пресс-конференции.
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Во втором круге турнира в Шанхае Григор Димитров обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:3, 3:6, 6:2. В следующем круге он встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.
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