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«С нетерпением жду». Димитров — о предстоящем матче с Попыриным на «Мастерсе» в Шанхае

«С нетерпением жду». Димитров — о предстоящем матче с Попыриным на «Мастерсе» в Шанхае
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Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящем матче третьего круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай), где он встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

«Я с нетерпением жду этого. Да, мы играем завтра, я думаю (смеётся). Так что чувствую себя хорошо. Конечно, очень опасный соперник. Он бьёт почти через каждый мяч. Но, как уже сказал, сегодня многие мои приёмы оказались очень удачными, и я смог очень хорошо контролировать игру на самом деле, и ставил себя в такое положение, когда мог быть очень опасным», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Димитрова и Попырина — 2-1 в пользу австралийца. Он оказался сильнее во втором круге US Open — 2021 и в третьем круге Монреаля в 2024-м. Димитров одержал победу над Попыриным в третьем круге Мельбурна-2021.

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