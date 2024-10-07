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На «Мастерсе» в Шанхае отменили матчи из-за дождя третий день подряд

На «Мастерсе» в Шанхае отменили матчи из-за дождя третий день подряд
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Четыре матча третьего круга на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), назначенные на сегодня, 7 октября, отменены из-за дождя. Отметим, что уже третий день поединки отменяются из-за погодных условий.

Сегодня теннисисты заканчивают стадию второго круга. Несколько матчей проводилось на закрытых кортах, предназначенных для тренировок. На центральном корте турнира сегодня ещё пройдут матч итальянца Маттео Берреттини и датчанина Хольгера Руне, а также встреча швейцарца Стэна Вавринки и итальянца Флавио Коболли.

8 октября состоятся все оставшиеся матчи третьего круга. Согласно прогнозу погоды, завтра в Шанхае солнечно.

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