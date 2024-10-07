Давид Гоффен одержал первую победу над игроком топ-20 на «Мастерсе» на харде с 2019 года
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал свою первую победу над игроком топ-20 на турнире категории «Мастерс» на хардовом корте с 2019 года. Во втором круге турнира в Шанхае Гоффен обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:2.
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:50 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 6
|2
|
|7 8
|6
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Предыдущую такую победу Давид Гоффен одержал на «Мастерсе» в Майами-2019. Тогда в третьем круге он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:4, 6:4.
Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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