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Давид Гоффен одержал первую победу над игроком топ-20 на «Мастерсе» на харде с 2019 года

Давид Гоффен одержал первую победу над игроком топ-20 на «Мастерсе» на харде с 2019 года
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал свою первую победу над игроком топ-20 на турнире категории «Мастерс» на хардовом корте с 2019 года. Во втором круге турнира в Шанхае Гоффен обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:50 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 2
1 		7 8 6
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Предыдущую такую победу Давид Гоффен одержал на «Мастерсе» в Майами-2019. Тогда в третьем круге он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.

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