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«Это был не лучший матч». Фернандес — о победе над Шнайдер в первом круге в Ухане

«Это был не лучший матч». Фернандес — о победе над Шнайдер в первом круге в Ухане
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28-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Сегодняшний матч был очень тяжёлым. Диана — невероятный игрок, невероятный боец. У неё потрясающий год. Так что я довольна тем, как пыталась перестроиться и сконцентрироваться, насколько это возможно.

Это был не лучший теннисный матч, не очень прямолинейный, много взлётов и падений с моей стороны. Но я довольна тем, что старалась оставаться позитивной настолько, насколько это возможно», — сказала Фернандес на пресс-конференции.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2024, понедельник. 08:40 МСК
Лейла Фернандес
28
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 6
7 9 		3 3
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча Фернандес и Шнайдер завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 3:6 в пользу канадской спортсменки. В следующем круге Фернандес сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Моюкой Учижимой.

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