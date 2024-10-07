«Это был не лучший матч». Фернандес — о победе над Шнайдер в первом круге в Ухане

28-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Сегодняшний матч был очень тяжёлым. Диана — невероятный игрок, невероятный боец. У неё потрясающий год. Так что я довольна тем, как пыталась перестроиться и сконцентрироваться, насколько это возможно.

Это был не лучший теннисный матч, не очень прямолинейный, много взлётов и падений с моей стороны. Но я довольна тем, что старалась оставаться позитивной настолько, насколько это возможно», — сказала Фернандес на пресс-конференции.

Встреча Фернандес и Шнайдер завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 3:6 в пользу канадской спортсменки. В следующем круге Фернандес сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Моюкой Учижимой.