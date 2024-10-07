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Анастасия Потапова одолела Кэти Волынец и вышла во второй круг турнира в Ухане

Анастасия Потапова одолела Кэти Волынец и вышла во второй круг турнира в Ухане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований россиянка обыграла американскую теннисистку Кэти Волынец со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2024, понедельник. 06:10 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		3 5
         
Кэти Волынец
56
США
Кэти Волынец
К. Волынец

В рамках встречи Потапова один раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Волынец два эйса, ни одной двойной ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В следующем круге Анастасия Потапова сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Турнир категории WTA-1000 в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Чемпионкой 2019 года является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко.

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