Анастасия Потапова одолела Кэти Волынец и вышла во второй круг турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований россиянка обыграла американскую теннисистку Кэти Волынец со счётом 5:7, 6:3, 7:5.

В рамках встречи Потапова один раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Волынец два эйса, ни одной двойной ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В следующем круге Анастасия Потапова сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Турнир категории WTA-1000 в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Чемпионкой 2019 года является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко.