Камила Джорджи ответила на обвинения об ограблении виллы, а также о проблемах с налогами

Бывшая итальянская теннисистка Камила Джорджи ответила на обвинения в побеге из Италии из-за проблем с налогами, а также об ограблении виллы во Флоренции.

«Проблемы с налоговыми органами? Моя семья не знала о них, их создали посторонние люди, которые были моими менеджерами и занимались этой работой. Мой отец не зарабатывал этим на жизнь, он был просто моим тренером. Мы никогда не боялись, мы сменили людей, которые занимаются этой работой, и теперь у нас всё в порядке.

Я этого не ожидала. Было создано много заблуждений. СМИ всегда ставили имя моего отца в центр, это не его вина — ему здесь нечего делать. Мы не сбежали из-за налоговых соображений. Я никогда не сбегала, я просто переехала в США. Мы не платили аренду и забрали мебель? В доме не было мебели, мы её привезли сами», — приводит слова Джорджи Tennis365.