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Эрика Андреева обыграла Даяну Ястремскую на старте «тысячника» в Ухане

Эрика Андреева обыграла Даяну Ястремскую на старте «тысячника» в Ухане
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70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче первого круга она одолела украинку Даяну Ястремскую (36-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2024, понедельник. 12:15 МСК
Даяна Ястремская
36
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

В первом сете Эрика, попавшая в основную сетку турнира как лаки-лузер, отыгралась со счёта 2:5, во втором — с 2:4. Отметим, что Ястремская проиграла седьмой матч подряд.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Эрика может сыграть со своей младшей сестрой Миррой, которая в первом раунде сразится с китаянкой Ван Сиюй.

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