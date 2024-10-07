Эрика Андреева обыграла Даяну Ястремскую на старте «тысячника» в Ухане

70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче первого круга она одолела украинку Даяну Ястремскую (36-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
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В первом сете Эрика, попавшая в основную сетку турнира как лаки-лузер, отыгралась со счёта 2:5, во втором — с 2:4. Отметим, что Ястремская проиграла седьмой матч подряд.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Эрика может сыграть со своей младшей сестрой Миррой, которая в первом раунде сразится с китаянкой Ван Сиюй.
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