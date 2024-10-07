Мирра Андреева — самая молодая теннисистка, вошедшая в топ-20 с 2005 года

19-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой с 2005 года, кто попал в топ-20 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). До этого таким достижением обладала Николь Вайдишова из Чехии, которая стала 18-й ракеткой мира в 16 лет.

Напомним, Мирра Андреева в обновлённом рейтинге WTA впервые в карьере вошла в топ-20. На турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 0:6, 4:6.

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся польская теннисистка Ига Швёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третьей — американка Джессика Пегула.