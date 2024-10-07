«Супертёмная лошадка». Тиафо — об ожиданиях от матча с Сафиуллиным на «Мастерсе» в Шанхае

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Романом Сафиуллиным в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Думаю, он явно крут. Он супертёмная лошадка. Он может обыграть многих. Четвертьфинал на Уимблдоне. Он хороший игрок. Конечно, у него был не самый удачный сезон, но он способен, очень, очень способен. У него хорошая игра, подача, он хорошо двигается. Думаю, в прошлом году он обыграл Зверева. С ним будет непросто», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Фрэнсис Тиафо в первом круге турнира в Шанхае обыграл китайца И Чжоу со счётом 6:2, 6:4. Роман Сафиуллин на этом же этапе обошёл Александра Бублика из Казахстана (6:4, 6:2).