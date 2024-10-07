Ник Кирьос ответил на вопрос, сыграл ли бы он в парном разряде с Янником Синнером

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос болельщика в социальных сетях об игре с итальянцем Янником Синнером.

Фото: Скриншот соцсетей Кирьоса

— Парный разряд с Синнером? Пожалуйста.

— Я играю только с ЧИСТЫМИ теннисистами, — написал Кирьос.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет. Кирьос активно критикует итальянца в свете допингового дела.