Жасмин Паолини — единственная теннисистка в топ-10 рейтинга в одиночке и в паре

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде итальянская теннисистка Жасмин Паолини дебютировала в топ-10 мирового рейтинга WTA в парном разряде. Она стала девятой ракеткой мира.

Таким образом, Паолини стала единственной теннисисткой как в женском, так и в мужском турах, кто находится в топ-10 рейтинга в двух разрядах. В одиночке Паолини располагается на шестой строчке.

На прошлой неделе Жасмин Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани стала чемпионкой на турнире WTA-1000 в парном разряде. В нынешнем сезоне они выиграли три титула и дошли до финала на «Ролан Гаррос». Кроме того, итальянки выиграли золото Олимпиады-2024.