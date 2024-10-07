«У меня впереди ещё много тенниса». Димитров — о 100-й победе на «Мастерсе»

Болгарский теннисист Григор Димитров отреагировал на свою 100-ю победу на турнирах категории «Мастерс». Во втором круге в Шанхае он обыграл бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

«Это весело, 100 — это много, это много «Мастерсов». Всё, что сейчас происходит на моём пути, приносит только пользу. Одна из главных вещей, которую усвоил за эти годы — ценить то, что мы делаем. Когда ты оглядываешься назад и думаешь об этом, тебя поражает в забавном и хорошем смысле. И вдруг ты видишь прошлое слишком далёким, поэтому стараюсь не думать об этом слишком много, особенно сейчас, когда я здесь. Чётко осознаю это, но не пытаюсь гнаться за цифрами или достигать чего-то в этом смысле. Скорее, что бы ни случилось, для меня это бонус на данный момент, учитывая всё, через что я прошёл на корте и вне.

У меня впереди ещё много тенниса. Дело в том, как я справляюсь с этим и как поставить себя в такое положение, чтобы наслаждаться каждым моментом, когда выхожу играть, и не думать слишком много о результате. Это очень сложно, особенно когда ты играешь очень хорошо и входишь в топ-10, и ты всё ещё хочешь большего, но тебе нужно терпение или постоянство», — сказал Димитров на пресс-конференции.