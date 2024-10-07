Хольгер Руне в волевой борьбе обыграл Берреттини и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче второго раунда он сломил сопротивление итальянца Маттео Берреттини (44-й номер рейтинга) и победил со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Руне выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Берреттини 16 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Хольгер Руне сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.