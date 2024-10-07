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Хольгер Руне в волевой борьбе обыграл Берреттини и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае

Хольгер Руне в волевой борьбе обыграл Берреттини и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В матче второго раунда он сломил сопротивление итальянца Маттео Берреттини (44-й номер рейтинга) и победил со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 13:40 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Руне выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Берреттини 16 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Хольгер Руне сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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