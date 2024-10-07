Иржи Легечка и Якуб Меншик провели тренировку в сильный дождь на «Мастерсе» в Шанхае

Чешские теннисисты 34-я ракетка мира Иржи Легечка и 65-й номер рейтинга Якуб Меншик провели тренировку в сильный дождь в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). За практикой наблюдали несколько десятков болельщиков.

«Даже дождь нас не остановит! Ну и энергия на единственной тренировке, которую вы, ребята, сегодня смогли посмотреть! Шанхай, мы тебя любим», — написал Меншик на своей странице в соцсети Х и поделился фотографией.

Фото: Соцсети Меншика

Чехи вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае. Во втором круге Легечка обыграл испанца Хауме Мунара, а Меншик одолел россиянина Андрея Рублёва. Напомним, в Шанхае уже третий день подряд отменяют матчи из-за неблагоприятных погодных условий.