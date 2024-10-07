Карен Хачанов рассказал, что на него чуть не упала крыша на «Мастерсе» в Шанхае

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что на него чуть не упала крыша во время матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, во втором круге россиянин проиграл американцу Маркосу Гирону.
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— Вас переселили на тренировочные корты — я так могу, сформулировать?
— Ну, относительно, да. В принципе, видимо, не на всех турнирах есть такие залы, поэтому, понятное дело, условия были хорошие, но…
— Это хорошие условия?
— Ну, как сказать… Хорошие — смотря для чего. Для тенниса — да. Для матча прям на «Мастерсе» — опять же, вопросы. Все в равных условиях, что сделать.
— На тебя практически упала крыша. Это окей?
— Ну, там я сам виноват. Не думал, что потолок будет достаточно мягкий.
— Да говори как есть. Он держится на соплях.
— Да, держится на соплях. Не думал, что будет достаточно мягкий. Кинул мяч, причём несильно, и как бы на меня там чуть не свалилась часть крыши, поэтому, опять же, не специально, случайно так получилось, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».
- 7 октября 2024
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