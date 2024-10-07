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Карен Хачанов рассказал, что на него чуть не упала крыша на «Мастерсе» в Шанхае

Карен Хачанов рассказал, что на него чуть не упала крыша на «Мастерсе» в Шанхае
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что на него чуть не упала крыша во время матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, во втором круге россиянин проиграл американцу Маркосу Гирону.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 09:50 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Вас переселили на тренировочные корты — я так могу, сформулировать?
— Ну, относительно, да. В принципе, видимо, не на всех турнирах есть такие залы, поэтому, понятное дело, условия были хорошие, но…

— Это хорошие условия?
— Ну, как сказать… Хорошие — смотря для чего. Для тенниса — да. Для матча прям на «Мастерсе» — опять же, вопросы. Все в равных условиях, что сделать.

— На тебя практически упала крыша. Это окей?
— Ну, там я сам виноват. Не думал, что потолок будет достаточно мягкий.

— Да говори как есть. Он держится на соплях.
— Да, держится на соплях. Не думал, что будет достаточно мягкий. Кинул мяч, причём несильно, и как бы на меня там чуть не свалилась часть крыши, поэтому, опять же, не специально, случайно так получилось, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

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