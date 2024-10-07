«Как-то вот пум-пум-пум, и всё». Хачанов — о своём выступлении на «Мастерсе» в Шанхае

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём выступлении во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Слушай, тяжело сказать, я не знаю, с чего начать. Знаешь, эти все переносы, какие-то дожди опять же. Это не отмазка, все в равных условиях, наверное, он справился лучше, как-то больше подготовился. Не знаю, странные условия, то есть тренируешься на улице, потом в зале, потом чисто не играем три дня, выходим. Я готовился, хорошо себя чувствовал на самом деле, как я говорил, приехал из Пекина — условия отличаются сильно.

Но я бы сказал, что подача меня сегодня не выручала, подводила, а он, наоборот, если честно, удивил в плане уровня, который показал. Ты накладываешь свою игру, он накладывает свою, и в какой-то степени он реально очень прилично играл. Это, по крайней мере, то, что я чувствовал. Может быть, я ему давал больше возможностей.

Где-то я, понятное дело, ошибался. То есть ошибки — они как часть игры, поэтому вопрос, наверное — когда, в какой момент? Там, где были брейк-пойнты, он хорошо сыграл, подал, достойный розыгрыш отыграл один раз. А на моих, наоборот, как-то вот пум-пум-пум, и всё. Он завёлся, взял, не ошибался, то есть и в розыгрышах как-то постоянно. Чувствовалось, что я стараюсь доминировать, стараюсь атаковать, он как-то в контратаку выходит, непонятно откуда забивает неудобно. Реально, он очень хорошо сыграл, я мог играть лучше, наверное, вот и исход такой», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».