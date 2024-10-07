Карен Хачанов рассказал, на каких турнирах сыграет до конца сезона

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца сезона-2024.

— Планы твои творческие? Что делаем, что играем дальше?

— Я заявился, в принципе, почти везде, если честно. Сейчас полечу в Москву на несколько дней, отдохну, потренируюсь, наверное, увижу семью. И потом полечу в Алма-Ату, потом в Вену и в Париж. То есть такой план, да.

— В Белград — нет?

— Нет, я, если честно, ещё заявился в Мец, потому что изначально турнир должен был проходить в Хихоне или в Меце. То есть у меня были хорошие отношения с турниром, и как-то я заранее подтвердил. А потом появился Белград, к сожалению. Если бы я знал заранее, конечно же, на Белград бы заявился. Но, опять же, это уже очень много турниров подряд. Зависит от того, как я сейчас сыграю, в ближайшие турниры, в каком, так скажем, настроении эмоциональном и физическом. Есть ли смысл играть, нет смысла играть в последний турнир в году — то есть решает он что-то или нет — от этого буду отталкиваться, — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».