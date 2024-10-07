«Турниры, где хотела добиться успеха, закончились». Гауфф — о планах на конец сезона

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась планами на оставшийся сезон.

«Я сказала своей команде, что хочу сыграть в Пекине. Мы думали поехать в Ухань, но я просто чувствовала, что мне нужно играть, что мне нужно получать удовольствие. Турниры, на которых я действительно хотела добиться успеха, «Шлемы», закончились. Всегда думаю, что эта часть сезона будет для меня более расслабленной», — приводит слова Гауфф WTA Insider.

Напомним, Кори Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где в финале обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3. Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.