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Матч Сафиуллина с Бубликом на «Мастерсе» в Шанхае обслуживали с помощью деревянного табло

Матч Сафиуллина с Бубликом на «Мастерсе» в Шанхае обслуживали с помощью деревянного табло
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Матч 69-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина с 27-м номером рейтинга ATP из Казахстана Александром Бубликом на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) обслуживали не с помощью стандартного электронного табло. Вместо него организаторы предоставили судье лишь деревянное табло с бумажными указателями счёта.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 08:15 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Фото: трансляция Tennis TV

Это вызвало у части теннисной общественности недоумение.

«Боже мой…» — в частности, написал в социальных сетях известный журналист Жозе Моргадо.
«И это турнир серии «Мастерс», — написал по этому поводу представитель СМИ Кентен Моне.

Сафиуллин и Бублик встречались во втором круге соревнований в Шанхае. Роман одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Поединок прошёл на крытом корте из-за проливных дождей.

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