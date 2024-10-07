Матч Сафиуллина с Бубликом на «Мастерсе» в Шанхае обслуживали с помощью деревянного табло

Матч 69-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина с 27-м номером рейтинга ATP из Казахстана Александром Бубликом на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) обслуживали не с помощью стандартного электронного табло. Вместо него организаторы предоставили судье лишь деревянное табло с бумажными указателями счёта.

Фото: трансляция Tennis TV

Это вызвало у части теннисной общественности недоумение.

«Боже мой…» — в частности, написал в социальных сетях известный журналист Жозе Моргадо.

«И это турнир серии «Мастерс», — написал по этому поводу представитель СМИ Кентен Моне.

Сафиуллин и Бублик встречались во втором круге соревнований в Шанхае. Роман одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Поединок прошёл на крытом корте из-за проливных дождей.