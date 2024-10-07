Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Ухане
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13-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который продлится до 13 октября.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2024, понедельник. 16:20 МСК
92
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
13
Анна Калинская
А. Калинская
В матче первого круга Калинская (10) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 92-ю ракетку мира представительницу Венгрии Анну Бондарь, которая успешно преодолела квалификационный раунд.
Встреча Калинской с Бондарь продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующей соперницей Калинской в Ухане станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Софья Кенин (США).
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