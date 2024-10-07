Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Ухане

13-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который продлится до 13 октября.

В матче первого круга Калинская (10) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 92-ю ракетку мира представительницу Венгрии Анну Бондарь, которая успешно преодолела квалификационный раунд.

Встреча Калинской с Бондарь продлилась 1 час 15 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующей соперницей Калинской в Ухане станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Софья Кенин (США).