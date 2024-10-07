Мария Шарапова показала повзрослевшего сына Теодора

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях новые семейные снимки, на них запечатлены её возлюбленный британский миллионер Алекс Гилкс и их повзрослевший сын Теодор.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Кроме того, Мария опубликовала видео, на котором маленький Теодор бежит по пляжу за отцом. Интересно, что в ролике Шарапова разговаривает с сыном на русском языке, а отец обращается к нему на английском.

Напомним, Шарапова и Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.