«Я привык к курящей матери». Руне пожаловался на запах табака во время матча в Шанхае

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на неприятный запах в середине матча с итальянцем Маттео Берреттини во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
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После третьего гейма второго сета Руне обратился к судье на вышке, заявив, что его смущает запах сигарет / электронных сигарет. Вслед за этим Хольгер сделал признание: «Это очень близко ко мне. Я привык к курящей матери (смеётся), так что… Может быть, здесь есть кондиционер?».
Мама Руне Анеке активно участвует в карьере сына. Она присутствует практически на всех матчах Хольгера. Турнир в Шанхае не стал исключением.
Фото: трансляция Tennis TV
Отметим, что неприятный запах не помешал Руне обыграть Берреттини. Встреча прошла на крытом корте и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу датчанина.
- 7 октября 2024
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