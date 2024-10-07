«Я привык к курящей матери». Руне пожаловался на запах табака во время матча в Шанхае

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на неприятный запах в середине матча с итальянцем Маттео Берреттини во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

После третьего гейма второго сета Руне обратился к судье на вышке, заявив, что его смущает запах сигарет / электронных сигарет. Вслед за этим Хольгер сделал признание: «Это очень близко ко мне. Я привык к курящей матери (смеётся), так что… Может быть, здесь есть кондиционер?».

Мама Руне Анеке активно участвует в карьере сына. Она присутствует практически на всех матчах Хольгера. Турнир в Шанхае не стал исключением.

Фото: трансляция Tennis TV

Отметим, что неприятный запах не помешал Руне обыграть Берреттини. Встреча прошла на крытом корте и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу датчанина.