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Арина Соболенко опубликовала фото в эффектном образе с вечеринки игроков турнира в Ухане

Арина Соболенко опубликовала фото в эффектном образе с вечеринки игроков турнира в Ухане
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в честь прибытия на турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

В частности, Соболенко продемонстрировала образ, в котором пришла на традиционную вечеринку игроков. Арина выбрала светлый джинсовый костюм с откровенным вырезом на спине.

«Привет, Ухань!» — подписала пост Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Турнир в Ухане пройдёт с 7 по 13 октября. Соболенко получила первый номер посева, из-за чего начнёт соревнования со второго круга. Её первая соперница определится в матче Катержина Синякова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины, WC).

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