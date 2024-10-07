39-летний Стэн Вавринка в борьбе уступил Коболли во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
Стэн Вавринка
С. Вавринка
В матче второго круга 39-летний Вавринка (WC) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 3:6 уступил 30-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли (28).
Встреча Вавринки с Коболли прошла под закрытой крышей и продлилась 2 часа 33 минуты. В её рамках Стэн 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Флавио восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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