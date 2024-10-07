39-летний Стэн Вавринка в борьбе уступил Коболли во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче второго круга 39-летний Вавринка (WC) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 3:6 уступил 30-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли (28).

Встреча Вавринки с Коболли прошла под закрытой крышей и продлилась 2 часа 33 минуты. В её рамках Стэн 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Флавио восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.