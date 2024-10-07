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Роман Сафиуллин рассказал, за счёт чего победил Бублика на «Мастерсе» в Шанхае

Роман Сафиуллин рассказал, за счёт чего победил Бублика на «Мастерсе» в Шанхае
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о победе над 27-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу менее титулованного россиянина.

«Основная задача была принимать его подачу, потому что он реально хорошо подаёт, и с задней линии стараться переигрывать его.

У Саши не всё получалось в матче? Я бы сказал, что у него в какие-то моменты очень хорошо получалась подача, я не мог принять её просто, и буквально во втором сете при счёте 2:2 мне удалось сделать брейк, где он несколько подач со вторых сделал, где-то я хорошо первую принял.

Он рвёт ритм, неожиданно делает укороченные из тех позиций, из которых обычно человек этого не делает. И это заставляет быть более сфокусированным, чтобы, грубо говоря, ожидать, что из этой позиции он может сейчас укоротить, то есть надо будет бежать», — сказал Сафиуллин в эфире YouTube-канала «Больше!».

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