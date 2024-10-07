Роман Сафиуллин высказался о тяжёлых условиях в Шанхае из-за переноса матчей

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о непростых условиях на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Ранее, во втором круге соревнований, Сафиуллин со счётом 6:4, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика. Их поединок растянулся на несколько дней из-за дождя.

— Когда вы узнали, что будете играть на закрытых кортах?

— Вчера в шесть вечера. Сказали, что если сегодня будет такая же погода, как и вчера, то нас сразу же переставят со второго запуска на первый в зал.

— Когда ты в последний раз играл в таких специфических условиях, без табло, с цифрами, которые переворачиваются?

— Наверное, очень давно, я уже не вспомню, когда играли так. Но корты сами по себе, мне кажется, одинаковые. Тот, что на улице, может быть, по размерам чуть-чуть меньше, чем эти стандартные корты. Но именно эти площадки были по качеству одинаковые. Есть другие тренировочные корты, они намного быстрее. Я разминался там и играл на этом, хорошо, что не там (улыбается).

— Вы ждали свою встречу два дня. Каково это?

— Получается, на самом деле полтора. В субботу мы сыграли три гейма. И потом то идём, то не идём. Потом они решили отменить. Вчера тяжёлый день был, потому что приехал играть первым запуском. То есть в 9:00–9:30 приехал и целый день, то есть до шести вечера, ты сидишь и ждёшь. В один момент сказали: в четыре пойдёте играть. Опять разминаешься, потом опять дождь начинается, поэтому такой тяжёлый день был», — сказал Сафиуллин в эфире YouTube-канала «Больше!».