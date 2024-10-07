22-летний Коболли высказался о предстоящем матче с Джоковичем на «Мастерсе» в Шанхае

30-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о предстоящей встрече с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новак Джоковичем в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Ранее Коболли со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл трёхкратного чемпиона мэйджоров швейцарца Стэна Вавринку (WC).
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«Он [Джокович] стал моим кумиром с тех пор, как я начал играть в теннис. Раньше я смотрел видео с ним, следил за его матчами, даже сейчас, ложась спать, я просматриваю его хайлайты.
Хочу получить как можно больше удовольствия от грядущего поединка. Сегодня у меня был очень тяжёлый матч, мы оба начали очень хорошо. Вавринка — легенда нашего спорта, играть против Стэна на таком корте — одно удовольствие. Он соревновался ещё с моим отцом…
Я мог бы выиграть первый сет, но он был более удачлив. К счастью, мне удалось продержаться во втором: это было непросто, я немного устал. Но был очень мотивирован, действительно хотел сыграть с Ноле. У меня будет шанс, я хочу насладиться им», — сказал Коболли в интервью на корте.
- 7 октября 2024
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