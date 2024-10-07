Роман Сафиуллин: тренер популярнее меня в Китае. У него берут больше автографов

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин подтвердил, что его личный тренер Андрей Кузнецов (победитель юниорского Уимблдона-2009) пользуется большей популярностью среди китайских болельщиков.

В данный момент Сафиуллин выступает на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Ранее, во втором круге соревнований, Сафиуллин со счётом 6:4, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика.

«Ну, Андрей со мной только первый год в Китае. В прошлом году его не было, поэтому я не знаю. Можно у него спросить, почему так. По тренировкам перед турниром могу сказать, что у него больше автографов брали, чем у меня. То есть я уходил с корта, а он ещё оставался. Ну, видимо, он здесь популярнее меня», — сказал Сафиуллин в эфире YouTube-канала «Больше!».