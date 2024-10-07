«Мастерс» в Шанхае: результаты шестого игрового дня 7 октября

Сегодня, 7 октября, завершился шестой игровой день на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Результаты некоторых матчей 7 октября:

Тейлор Фриц (США, 7) – Теренс Атман (Франция, Q) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Роман Сафиуллин (Россия) – Александр Бублик (Казахстан, 23) – 6:4, 6:2.

Григор Димитров (Болгария, 9) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:3, 3:6, 6:2.

Давид Гоффен (Бельгия) – Лоренцо Музетти (Италия, 15) – 1:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Маркос Гирон (США) – Карен Хачанов (Россия, 24) – 6:4, 6:3.

Фрэнсис Тиафо (США, 13) – И Чжоу (Китай, WC) – 6:2, 6:4.

Хольгер Руне (Дания, 12) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 6:4, 6:3.

Флавио Коболли (Италия, 28) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3.