Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 7 октября

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Сегодня, 7 октября, стартовал турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), призовой фонд которого составляет $ 3 221 715. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Ухань. Некоторые результаты игрового дня:

Анастасия Потапова (Россия) — Кэти Волынец (США, WC) — 5:7, 6:3, 7:5.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 9) — Мэдисон Киз (США) — 7:6 (9:7), 6:2.

Лейла Фернандес (Канада) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:7 (7:9), 6:3, 6:3.

Эрика Андреева (Россия, LL) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4.

Донна Векич (Хорватия, 15) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 3:6, 6:1, 6:3.

Анна Калинская (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия, Q) — 6:1, 6:3.