Новак Джокович извинился перед китайскими болельщиками за инцидент в аэропорту

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович извинился перед своими болельщиками из Китая.

Ранее выяснилось, что Джокович ненамеренно проигнорировал часть фанатов, которые ждали его в аэропорту Пекина. Болельщики напрасно надеялись на встречу с Новаком у аэропорта, в то время как теннисист вышел другим путём, будучи не в курсе происходящего.

«Я впервые за пять лет в Китае, скучал по вам. Мне очень, очень жаль, что мы не встретились в аэропорту. Мне было грустно, когда я узнал, что вы ждали меня там, я этого не знал. Они вывели меня через другой выход.

Я надеюсь вскоре увидеть многих из вас в Пекине или Шанхае. Рад быть в Китае в большей степени из-за вас — людей, которые следят за мной уже много лет. Я люблю вас. Я люблю вас всех», — приводит слова Джоковича Blic. Online.