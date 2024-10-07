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«Кстати, я всё ещё усердно работаю». Ига Швёнтек опубликовала фото из тренажёрного зала

«Кстати, я всё ещё усердно работаю». Ига Швёнтек опубликовала фото из тренажёрного зала
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала.

«Кстати, я всё ещё усердно работаю», — подписала фото Швёнтек, добавив эмодзи «подмигивание».

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

В последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде. Однако об отказе от участия в Итоговом чемпионате WTA полька не заявляла. Соревнования пройдут со 2 по 9 ноября.

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