Видео: Берреттини завёл милый диалог с девочкой, которая выводила его на матч в Шанхае
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Пресс-служба ATP опубликовала трогательный момент, который предшествовал старту матча финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини с датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 13:40 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
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|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Берреттини завёл милую беседу с девочкой, которая выводила его на корт. Этот момент запечатлели камеры.
Берреттини: Привет! Как ты? Рад познакомиться. Сколько тебе лет?
Девочка: Здравствуйте, мне семь.
Берреттини: Тебе семь лет? Я немного старше. Мне 28. Тебе повезло больше.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Отметим, что матч с Руне в Шанхае Берреттини проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
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