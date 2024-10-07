Видео: Берреттини завёл милый диалог с девочкой, которая выводила его на матч в Шанхае

Пресс-служба ATP опубликовала трогательный момент, который предшествовал старту матча финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини с датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Берреттини завёл милую беседу с девочкой, которая выводила его на корт. Этот момент запечатлели камеры.

Берреттини: Привет! Как ты? Рад познакомиться. Сколько тебе лет?

Девочка: Здравствуйте, мне семь.

Берреттини: Тебе семь лет? Я немного старше. Мне 28. Тебе повезло больше.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Отметим, что матч с Руне в Шанхае Берреттини проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6.