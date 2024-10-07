Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Берреттини завёл милый диалог с девочкой, которая выводила его на матч в Шанхае

Видео: Берреттини завёл милый диалог с девочкой, которая выводила его на матч в Шанхае
Комментарии

Пресс-служба ATP опубликовала трогательный момент, который предшествовал старту матча финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини с датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2024, понедельник. 13:40 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Берреттини завёл милую беседу с девочкой, которая выводила его на корт. Этот момент запечатлели камеры.

Берреттини: Привет! Как ты? Рад познакомиться. Сколько тебе лет?
Девочка: Здравствуйте, мне семь.
Берреттини: Тебе семь лет? Я немного старше. Мне 28. Тебе повезло больше.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Отметим, что матч с Руне в Шанхае Берреттини проиграл со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Материалы по теме
«Он плевал на неё». Рыбакина забыла скандал с тренером и гуляет с подругами-теннисистками
«Он плевал на неё». Рыбакина забыла скандал с тренером и гуляет с подругами-теннисистками
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android