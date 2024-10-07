Даниил Медведев забавно отреагировал на мем о своём отношении к мячам в Шанхае

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не оставил без внимания мем, который начал распространяться в социальных сетях на фоне его публичного недовольства мячами на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

За основу мема взят момент из популярной телевизионной викторины «Кто хочет стать миллионером?». Участнику задаётся вопрос: «Что больше всего любит Даниил Медведев?». Варианты ответа таковы: A. Хард-корты в Индиан-Уэллсе; B. Мячи в Шанхае; C. Грунтовый сезон; В. Публика на «Мастерсе» в Париже.

К мему один из пользователей написал: «Последний вопрос на 1 млн должен быть похожим на этот».

«Вам определённо нужно воспользоваться опцией подсказки в таком случае!» — отреагировал на пост Медведев, добавив эмодзи «высунутый язык» и «смех до слёз».