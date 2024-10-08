«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 8 октября
Сегодня, 8 октября, стартует седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.
Теннис. «Мастерс», Шанхай. Расписание седьмого игрового дня (время — мск):
- 07:30. Стефанос Циципас (Греция, 10) — Александр Мюллер (Франция);
- 07:30. Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция, 16);
- 07:30. Якуб Меншик (Чехия) — Александр Шевченко (Казахстан);
- 09:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бен Шелтон (США, 14);
- 09:00. Тейлор Фриц (США, 7) — Йосуке Ватануке (Япония, Q);
- 09:00. Алексей Попырин (Австралия, 20) — Григор Димитров (Болгария, 9);
- 10:30. Фрэнсис Тиафо (США, 13) — Роман Сафиуллин (Россия);
- 10:30. Иржи Легечка (Чехия, 33) — Хольгер Руне (Дания, 12);
- 13:30. Флавио Коболли (Италия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 4);
- 15:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Зверев (Германия, 2).
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