«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 8 октября

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Сегодня, 8 октября, стартует седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Расписание седьмого игрового дня (время — мск):