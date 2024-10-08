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Теннис, турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 8 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 8 октября
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Сегодня, 8 октября, пройдёт второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание второго игрового дня (время — мск):

  • 06:00. Людмила Самсонова (Россия, 11) — Магда Линетт (Польша);
  • 06:00. Софья Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия);
  • 07:30. Александра Эала (Филиппины, WC) — Катержина Синякова (Чехия);
  • 07:30. Аманда Анисимова (США) — Кристина Букша (Испания, Q);
  • 09:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай);
  • 09:00. Леся Цуренко (Украина, Q) — Кэти Бултер (Великобритания);
  • 09:00. Каролина Мухова (Чехия) — Моюка Учижима (Япония, Q);
  • 11:00. Мари Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия);
  • 12:30. Айла Томлянович (Австралия) — Паула Бадоса (Испания, 14);
  • 14:00. Мирра Андреева (Россия, 16) — Ван Сиюй (Китай, WC);
  • 15:30. Элина Аванесян (Армения) — Марта Костюк (Украина, 13).
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