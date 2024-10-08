Судья Карлос Бернардес допустил грубую ошибку по ходу матча Вавринки в Шанхае

Известный теннисный судья из Бразилии Карлос Бернардес допустил странную ошибку по ходу матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Бернардес судил заключительный матч игрового дня – встречу трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракетки мира швейцарца Стэна Вавринки с 30-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.
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Бернардес допустил ошибку в третьей партии матча на подаче Вавринки при счёте 1:0 в пользу Коболли.
Первый розыгрыш во втором гейме завершился ударом Коболли в аут. Словесно Бернардес, как и полагалось, объявил 15:0, однако, по всей видимости, отвлёкся на общение по рации и не ввёл актуальный счёт в планшет. Из-за этого в трансляции счёт матча не обновился. Следующий розыгрыш закончился ударом Вавринки в сетку. То есть, счёт гейма должен был стать 15:15, однако Бернардес озвучил «0:30». Именно это значение отобразилось и в трансляции. Интересно, что ни Вавринка, ни Коболли на оплошность арбитра внимание не обратили.
Вышеописанный гейм выиграл Коболли. Причём он стал единственным брейком в данном матче. 22-летний итальянец выиграл его со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:3.
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