Фрэнсис Тиафо — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся не ранее 10:30
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Сегодня, 8 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч третьего круга, в котором встретятся российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель США Фрэнсис Тиафо.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 10:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Встреча начнётся не ранее 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет первая личная встреча между Сафиуллиным и Тиафо.
Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач, который в финальном матче прошлого года обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.
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