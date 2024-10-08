Фрэнсис Тиафо — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся не ранее 10:30

Сегодня, 8 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч третьего круга, в котором встретятся российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель США Фрэнсис Тиафо.

Встреча начнётся не ранее 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая личная встреча между Сафиуллиным и Тиафо.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач, который в финальном матче прошлого года обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва.

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