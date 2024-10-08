Екатерина Александрова победила Софью Кенин в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
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33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 162-ю ракетку мира спортсменку из США Софью Кенин в матче 1-го круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
162
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Россиянка сделала 11 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге Александрова встретится с соотечественницей Анной Калинской.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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