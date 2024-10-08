Екатерина Александрова победила Софью Кенин в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 162-ю ракетку мира спортсменку из США Софью Кенин в матче 1-го круга турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Россиянка сделала 11 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге Александрова встретится с соотечественницей Анной Калинской.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.