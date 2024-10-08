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Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Ухане

Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Ухане
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23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 45-й ракетке таблицы спортсменке из Польши Магде Линетт в матче 1-го круга турнира WTA-1000 в Ухани со счётом 2:6, 2:6.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Людмила Самсонова
23
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 1 час 25 минут. Россиянка сделала шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и не сделала ни одной подачи навылет. На счету её соперницы один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге Линетт встретится с победительницей пары Леся Цуренко — Кэти Бултер.

Напомним, турнир в Ухани проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухани в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь турнира в Ухане
Турнирная сетка соревнований в Ухане
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