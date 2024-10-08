Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Ухане

23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 45-й ракетке таблицы спортсменке из Польши Магде Линетт в матче 1-го круга турнира WTA-1000 в Ухани со счётом 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Россиянка сделала шесть двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и не сделала ни одной подачи навылет. На счету её соперницы один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге Линетт встретится с победительницей пары Леся Цуренко — Кэти Бултер.

Напомним, турнир в Ухани проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухани в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.