Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл Якубу Меншику в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Бывший российский теннисист, 56-я ракетка мира Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он уступил 66-й ракетке мира Якубу Меншику из Чехии — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:40 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6 5
|6
|
|7 7
|2
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко сделал четыре подачи навылет, реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных и совершил две двойные ошибки. На счету его соперника девять эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.
Соперником Меншика в 1/8 финала соревнований в Шанхае станет победитель матча между 10-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым и австралийцем Алексом Попыриным (24-й в рейтинге ATP).
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