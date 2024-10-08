Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл Якубу Меншику в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае

Бывший российский теннисист, 56-я ракетка мира Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он уступил 66-й ракетке мира Якубу Меншику из Чехии — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продолжался 1 час 59 минут. Шевченко сделал четыре подачи навылет, реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных и совершил две двойные ошибки. На счету его соперника девять эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

Соперником Меншика в 1/8 финала соревнований в Шанхае станет победитель матча между 10-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым и австралийцем Алексом Попыриным (24-й в рейтинге ATP).