Циципас одолел Мюллера и встретится с Медведевым в 1/8 финала турнира в Шанхае
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12-я ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас обыграл 71-ю ракетку рейтинга французского спортсмена Александра Мюллера в третьем круге турнира Masters-96 в Шанхае со счётом 6:3, 7:5.
Шанхай. 3-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:40 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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Александр Мюллер
А. Мюллер
Матч продолжался 1 час 28 минут. Циципас сделал семь подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из шести и не совершил ни одной двойной ошибки. На счету его соперника три эйса, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и ни одной двойной ошибки. В следующем круге Циципас встретится с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Напомним, турнир Masters-96 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555.
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