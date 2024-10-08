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Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира в Ухане

Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира в Ухане
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37-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу со счётом 6:3, 6:1.

Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:50 МСК
Александра Эала
148
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Катержина Синякова
37
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Эалы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Катержина Синякова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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