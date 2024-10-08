Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира в Ухане
Поделиться
37-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу со счётом 6:3, 6:1.
Ухань. 1-й круг
08 октября 2024, вторник. 07:50 МСК
148
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
37
Катержина Синякова
К. Синякова
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Эалы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Катержина Синякова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Комментарии
- 8 октября 2024
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:09
-
08:13
-
07:35
-
03:50
-
01:00
-
00:40
-
00:16
- 7 октября 2024
-
23:37
-
23:10
-
22:42
-
22:36
-
21:58
-
21:20
-
21:13
-
20:41
-
20:21
-
19:59
-
19:12
-
18:54
-
18:37
-
18:31
-
18:05
-
17:49
-
17:31
-
17:21
-
16:53
-
16:32
-
16:28