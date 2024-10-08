Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге турнира в Ухане

37-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Эалы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Катержина Синякова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.