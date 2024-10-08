Вероника Кудерметова — Мари Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Ухане

Сегодня, 8 октября, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) состоится матч первого круга, в котором встретятся 63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Чехии Мари Боузкова, занимающая 42-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 11:00 мск.
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Кудерметова и Боузкова провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч ничейный — 2-2. Ещё один раз спортсменки встречались в финале челленджера в Гвадалахаре (Мексика). Уваренную победу со счётом 6:2, 6:0 одержала россиянка.
Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 проходят с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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